允歐盟官員訪疆 華：勿有罪推定

國家主席習近平周一晚（14日）晚在北京與歐盟輪值主席國德國總理默克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同舉行視像會議。中新網報道，外交部發言人汪文斌昨在北京稱，在涉疆問題上，中方「一直歡迎包括歐方在內的各國朋友去新疆走一走、看一看」，實地了解新疆實况，而不是道聽塗說，偏信刻意編造的謊言；歐盟及成員國駐華使節提出希望訪問新疆，中方已同意並願作出安排，「同時我要說明一點，我們反對有罪推定式的調查」。

美擱新疆棉禁令 另制裁5企

美國政府周一宣布將禁止美國從新疆的5家企業及工業園進口棉花、服裝、電腦零件等產品，但擱置對新疆生產的所有棉花和番茄製品實施禁令的提議。路透社引述消息人士報道，美財長梅努欽及貿易代表萊特希澤曾就有關新疆棉禁令的廣泛影響，於特朗普團隊內部表示關注。

汪文斌表示，對有關中國企業採取限制措施，違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，中方對此堅決反對。他說，新疆籍的少數民族務工人員作為中國廣大勞動者的一部分，各項權益都受法律保護，人身自由從未受限，宗教信仰、語言文字亦依法受保護。他敦促美方停止藉新疆問題破壞中美企業的經貿合作，「中方將繼續採取一切必要措施，維護中國企業的合法權益」。