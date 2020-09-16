TikTok擬用戶數據交甲骨文保存

「可釋網安疑慮」 合作提案交美審查

外媒前天引述消息人士報道，字節跳動拒絕向微軟出售TikTok，而與甲骨文（Oracle）達成「技術合作伙伴」協議，且強調是「合作」而非出售，TikTok亦毋須轉讓其核心演算法。TikTok與甲骨文周一均發出聲明，新華社引述TikTok聲明稱，已向美國財政部遞交了一份方案，相信可以解決美國政府的安全顧慮，「這一方案能幫助TikTok繼續支持在美國擁有一億用戶的平台運行」。不過，兩家公司暫未披露更多細節。

沃爾瑪擬加入 電商尋合作

《華爾街日報》引述消息人士報道，字節跳動的提議包括為美國創造2.5萬個新就業機會，擴大TikTok美國辦事處，使其成為全球總部，還會將美國用戶數據轉移到甲骨文的雲計算基礎設施，且這些數據只儲存在美國。合作參與方還將包括字節跳動部分美國投資者，如紅杉資本、泛大西洋投資等。此外，有消息稱，原與微軟聯手競購TikTok的美國零售巨頭沃爾瑪周日（13日）曾暗示，考慮加入甲骨文的提案。內地「財新新聞」引述消息稱，TikTok和沃爾瑪的合作與電子商務有關。

美國財長梅努欽周一對美國傳媒CNBC表示，周末收到上述提案，以財政部為首的美國海外投資委員會（CFIUS）本周將開始審議，隨後會向特朗普提出建議，並和他一同評估提案。該部的技術團隊未來幾天也將和甲骨文討論。根據CFIUS針對國家安全審查的機制，總統有權推翻CFIUS的建議，暫停或否決有關交易。TikTok達成出售交易的最後期限是9月20日。

甲骨文董事長挺特朗普 曾助籌款

特朗普8月14日發布行政命令，要求字節跳動在90天內剝離TikTok美國業務。8月18日傳出甲骨文加入競購行列。特朗普其後曾表態支持，並稱甲骨文是「非常棒的公司」。《華爾街日報》指出，甲骨文與包括美國國家安全機構在內的政府部門有數十年合作，與政界關係密切。甲骨文董事長埃里森（Larry Ellison）今年較早前還在住所為特朗普舉辦籌款活動。公司首席執行官卡茨（Safra Catz）2016年也曾為特朗普競選過渡團隊執行委員會中的一員，現亦為其競選連任活動捐款。

（中美角力）