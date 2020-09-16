美對萬億華貨加徵關稅 世貿裁違規 北京：盼美尊重裁決

商務部新聞發言人昨晚表示，對世貿組織專家組做出的客觀、公正裁決表示讚賞，又稱中方將美方單邊主義和貿易保護主義的錯誤做法訴諸世貿組織爭端解決機制，是維護自身合法權益的需要，也彰顯中方尊重世貿組織規則、維護多邊貿易體制權威性的堅定決心。「中方也希望美方充分尊重專家組的裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制，採取實際行動，與中方和其他世貿組織成員相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動世界經濟穩定健康發展。」

被指徵稅欠理據 美60天內可上訴

路透社報道，世貿3人專家小組認為，美稱經301條款調查中國竊取美國知識產權、強迫企業轉移技術和發明，卻未能提出加徵關稅的合理原因，做法不符合世界貿易組織規則，要求美國的貿易措施必須與履行世貿義務相一致。特朗普上任以來對包括中國在內的不同國家發動關稅戰，這是世貿首次針對相關行動作出裁決。華府暫未作出回應，但未來60天仍可提出上訴。

中美貿易戰於2018年7月6日揭開序幕，美國對價值340億美元（約2635億港元）的中國輸美商品加徵25%關稅；中國同日反制，對價值340億美元的美國商品加徵25%關稅，其中包括美國向中國出口最多的貨品大豆。同年8月，美國又計劃將從中國進口的2000億美元商品的關稅，由10%提高到25%。中國隨後在9月18日，再向世貿組織進一步追加起訴美國對2000億美元中國輸美產品實施的徵稅措施。

華延長16美貨關稅豁免 續購農產品

而中美關係愈發緊張之際，中國國務院關稅稅則委員會昨日發布公告，決定對16項美國商品加徵關稅的排除期限延長一年，至2021年9月16日不加稅一年。這些商品出自中方去年9月公布的第一批對美加徵關稅商品的第一次排除清單，其中包括蝦苗、潤滑油、活性劑等。

目前中國繼續履行首階段貿易協議的承諾。美國農業部周一（14日）表示，民間出口商報告向中國出售35萬噸粟米，預計於2020/21銷售年度付運，這是自9月1日達成59.6萬噸玉米交易以來的最大一筆採購。中國並已連續7天購買美國大豆。據中美首階段協議，中國承諾今年購入總值365億美元的美國農產品。

（綜合報道）

（中美角力）

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