軍報：一「新型戰機」擊落17敵機

「王海大隊」屬首隊換裝殲-20

《解放軍報》報道，東部戰區空軍航空兵某旅「王海大隊」年輕飛行員陳鑫浩，面對來自不同方向多批「敵機」的攔截，與戰友靈活協同、勇敢出擊，在兵力明顯處於劣勢的情况下，以「零損傷」的代價一舉「擊落敵機」17架。「王海大隊」大隊長楊俊成說，「陳鑫浩駕駛這款新型改裝戰機飛行時間剛過100小時。」

王海大隊隸屬解放軍空軍航空兵第9旅，駐地位於安徽蕪湖，是首個換裝殲-20的部隊。該大隊以志願軍抗美援朝戰爭的戰鬥英雄王海命名，王海曾在空戰中創下擊落擊傷敵機29架，創造了「15：0」的空戰奇蹟。

殲-20是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱形戰鬥機，具備精確打擊、態勢感知和機動能力，主要執行奪取制空權、中遠程護航和縱深打擊任務。殲-20於2011年首飛，2017年開始在解放軍內服役協助訓練，2018年正式列裝作戰部隊，有消息稱，殲-20近期已換裝國產改進型渦扇-10引擎。