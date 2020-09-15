不滿央視「求和論」 國民黨拒赴海峽論壇

主播解釋「求和」即「尋求和平」

國民黨早前宣布本月16日（周三）由王金平率團赴廈門出席第12屆「海峽論壇」，豈料遭央視《海峽兩岸》主持人李紅諷刺為「求和」，引發國民黨內強烈不滿。

國民黨主席江啟臣強調無法接受「求和說」，要求相關當事人應公開向王金平與國民黨道歉。雖然陸方更改態度，李紅也做「求和」即「尋求和平」的解釋，但國民黨未等到江啟臣要求的「公開道歉」。

江啟臣、秘書長李乾龍等高層昨下午與王金平密會溝通，隨後由文傳會主委王育敏、大陸事務部主任左正東召開記者會，宣布國民黨中央取消出席海峽論壇。王育敏表示，「央視頻」節目出現不當的「求和說」，已經讓交流的美意變調，衡量目前兩岸整體氣氛，其實不利雙方交流對話，國民黨決定不以政黨形式參加海峽論壇。

個別黨員可用個人身分出席

左正東則證實，國民黨並未收到任何有關央視的書面道歉。他也指出，王金平11日就向國民黨主席江啟臣表示，是否出席海峽論壇，將會根據黨的決定。王金平在與江啟臣會談前受訪表示，「黨要我去，我就去，黨不要我去，百分之百不會去。」對於是否會以個人名義參加海峽論壇，王金平也否認。

對於林榮德將組成台商團參加海峽論壇。王育敏表示，國民黨的立場非常清楚，就是不以政黨形式參加，但海峽論壇屬於民間交流活動，個別黨員還是可以用個人的身分出席，黨中央並未鼓勵或不鼓勵，尊重過去慣例。王育敏表示，目前兩岸關係非常複雜敏感，任何不當評論、行為都足以讓累積不易的善意、互信受到嚴重傷害；兩岸應該對等、尊嚴交流，未來國民黨會持續為兩岸交流對話努力，國民黨也感謝兩岸相關單位及各別人士在這次交流活動所做的努力，也祝福海峽論壇順利圓滿。

前代主席林榮德將組團參加

對於國民黨前代主席林榮德將組團參與海峽論壇，台灣總統府發言人張惇涵表示，重點不在於組團的名義或身分如何轉換，在於兩岸交流必須對等尊嚴，國民黨應審慎思考，做出符合台灣主流民意與台灣利益的決定。