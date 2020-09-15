專家：美晶片禁令僅影響華為手機

內地可製14納米晶片 普遍產品適用

內地科技網站「IT之家」報道，倪光南近日在廣州舉行的中國信創黃埔論壇上表示，中國的信息技術應用創新產業目前弱項主要是在晶片、操作系統、工業軟件以及大型基礎軟件方面。如果能整合國內資源，利用好人才和市場優勢，突破這些弱項，並不需很長時間。

此前，由於美國政府對華為的封殺，一度傳出華為手機將無晶片可用。對此，倪光南稱，雖然中國晶片產業在7納米技術上受到制約，但是依靠中國現有的技術，依然可以製出14納米或28納米技術的晶片，這對華為來說是一條出路。此外，中國已經有了28納米的光刻機，這對華為來說可謂是雪中送炭。倪光南還說，雖說短期內還做不到7納米、5納米的先進制程晶片，但其實這也只能影響手機業務，因為大部分科技產品使用14納米、28納米晶片已經綽綽有餘。

替代品削競爭力 華為水準恐倒退10年

另據日經新聞英文版報道，華為自2018年底開始就一直在囤積各式晶片，但不確定華為的庫存是否足夠。

報道引述台灣學者蘇紫雲說，華為或許能找到低階的替代元件，但這會降低產品競爭力，甚至回到10年前的水準。