TikTok拒售微軟 伙甲骨文技術合作 協議非「賣斷」業務 路透：美監管機構正審查風險

梅努欽稱9‧20最後交易期限

美國總統特朗普8月6日和14日簽署兩項行政命令，先後禁止任何美國個人或實體在45天後與字節跳動進行交易，以及要求字節跳動在90天內剝離TikTok美國業務。美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）昨天表示，TikTok的最後交易期限是9月20日。此前特朗普多次聲稱，TikTok必須在9月15日前出售，否則將其封禁，並拒絕延遲該期限。

積極競標者之一微軟（Microsoft）13日發聲明稱，字節跳動已拒絕向其出售TikTok。聲明表示，微軟相信其收購提議對TikTok用戶有好處，同時能保護美國國家安全利益，而為做到這一點，微軟原本計劃對TikTok業務做出巨大調整。

沃爾瑪：仍有意投資 續洽字節跳動

《華爾街日報》引述知情人士稱，微軟一直致力於收購TikTok的核心算法，一方面是為履行承諾，解決美國政府聲稱的TikTok威脅國安問題。另一方面為提升微軟對消費者的影響力，拓展年輕用戶。

此前與微軟聯手競標的美國零售巨頭沃爾瑪昨則發聲明表示，公司仍有意投資TikTok，會繼續與字節跳動管理層和其他利益相關方洽商。

字節跳動主要美投資者獲「部分股份」

另邊廂，字節跳動與甲骨文（Oracle）達成初步「技術合作伙伴」協議，但該協議不包括全面出售TikTok，同時，也不會出售TikTok的核心演算法。根據雙方協議，字節跳動的主要美國投資者，包括紅杉資本和泛大西洋投資，將獲得TikTok美國業務的部分股份。

路透社指，目前尚不清楚特朗普會否批准這項交易；美國海外投資委員會（CFIUS）正在監督字節跳動與甲骨文的談判，負責審查該交易的國家安全風險。中新社則援引知情人士報道，TikTok不出售給微軟的消息是比較準確的，也不會將相關業務出售給甲骨文。

中國政府上月底更新《禁止出口限制出口技術目錄》，TikTok算法被納入受限制出口技術之列，令TikTok的出售交易內容、能否在限期前出售等問題變得更複雜。

外交部：支持企業維護自身合法權益

外交部發言人汪文斌昨天未直接回應TikTok不出售給微軟的決定，僅表示，中方堅定支持相關企業維護自身的合法權益，堅定維護國際經貿規則。他強調，TikTok在美遭遇的「圍獵」，是「典型的政府脅迫交易」；暴露美方某些政客強取豪奪的真實用意和經濟霸凌的醜陋面目。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676