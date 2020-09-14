撰文稱全球抗疫現曙光 張文宏：試疫苗者抗體穩定

180人受試 抗體峰值半年未減

環球網報道，張文宏在微博發布題為〈全球抗疫曙光乍現〉的長文。他提到曙光已現的證據，一是全球逐漸達成共識。最大的好消息還是來自聯合國，聯合國大會通過新冠疫情決議，開展國際合作，踐行多邊主義，團結互助，是全世界有效應對新冠疫情等全球危機的唯一途徑。

二是自然感染與疫苗注射後的抗體水平在4到6個月後仍不衰減。他表示中國生物研製的滅活疫苗公布最早「以身試藥的180名先鋒隊」，最早打疫苗到現在已經五六個月的時間了，他們不斷抽血監測抗體數值，抗體峰值始終處於穩定期，沒有下降。

引美國研究稱病毒來自自然界

而《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）近日發表文章，研究報道冰島的大型新冠病毒血清學篩查，顯示91.1%的感染康復者血清抗體陽性，且持續4個月維持在較高水平。這些研究數據顯示新冠病毒仍然是來自自然界的病毒，其誘發的抗體反應與其他冠狀病毒仍然顯示較大的相似性，未能逃避人體與生俱來的自我免疫反應與免疫保護。如果推測抗體保護乃至於免疫記憶因素，將來疫苗的保護時間可能會在1年以上。這為全球通過防疫措施的協同最終控制疫情提供寶貴時間窗口。

稱病死率低於1%時世界將逐漸開放

另外，世界各國疫情控制較好的地區病死率均已明顯下降，全球因新冠病毒感染的病死率降至1%以下時，世界將會逐漸全面開放。

疾控主任：內地暫不需大規模打疫苗

另據中新網報道，中國疾控中心主任高福周六（12日）在深圳表示，當前世界多國都在緊鑼密鼓地研發新冠疫苗，內地的數支疫苗研發也取得非常積極的進展，不過，在當前國內疫情得到有效控制的情况下，現有疫苗還沒到普通人大規模接種的階段。高福說，「這就是一個風險和收益平衡的問題。」假如再次出現武漢疫情那樣的嚴重狀况，相關地區就應大規模為民眾接種疫苗，而現在國內的疫情控制得很好。

（綜合報道）

（抗疫新階段）