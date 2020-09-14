解放軍西藏軍區演練 展示軍力及後勤補給

印媒： 印軍擬邊境建防空雷達

「央視軍事」報道，在海拔4600多米某地域，西藏軍區某合成旅組織跨晝夜實兵實彈演練，空地協同出擊。演練中多種新型火炮連續開火，兩架殲-10戰機組成空中突擊隊實施打擊，直升機空中補給隊投送物資彈藥。

演習中，駐紮在西藏亞東的西藏軍區某合成旅，全旅人員均換裝星空迷彩作戰服，以及裝備新一代信息化單兵作戰系統。此外，使用MV-3車族底盤的紅箭-10反坦克導彈系統和使用MV-3車族底盤的122毫米榴彈炮系統再次亮相演練場。駐紮亞東的合成旅，其所拱衛區域包括2017年中印軍隊對峙數月的洞朗地區。

消息：下周辦新一輪軍長級會談

在此次演練中，該旅還演練陸軍與航空兵的聯合演練。

另據《今日印度》引述消息人士指，印度軍隊過去幾天亦增派部隊，在班公湖南岸和北岸提升軍事力量。

印度《一周》周刊網站也引述印度政府消息人士稱，印度和中國軍隊預計將在下周舉行新一輪軍長級會談，重點是落實兩國就拉達克東部地區脫離接觸並緩解局勢達成的5點共識中的部分條款。