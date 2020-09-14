遭美撤銷簽證 20中國學生擬興訟

美國總統特朗普5月宣布撤銷與中國軍方背景院校相關學生和學者簽證，指目的是防止這些人獲取敏感美國技術。措施6月1日生效，美國國務院發言人上周三（9日）透露，至今已撤銷逾千名中國留學人員簽證。

《南方都市報》報道，在美國就讀本科的小A（化名）是其中一名受影響學生。小A今年暑假回到中國，上周三收到美國駐華大使館的電郵，告知其簽證被撤銷。這意味着他暫無法回校完成學業。

倘回中國讀本科 需重考高考

上述措施指出會豁免本科生，不料本科生都被波及。與攻讀碩士、博士的留學生相比，本科生如未能取得美國高校文憑，回國就業將成難題；若想回國讀大學，則需重新參加高考。

為此，小A與其他學生組成約20人的「維權群組」商議下一步對策。他認為維權成功率很低，「如果維權不成功，那就只能自尋出路了」。

外交部發言人趙立堅上周四（10日）回應稱，美方損害中國在美留學人員合法權益，嚴重侵犯中國留學人員人權，美方應立即停止利用各種藉口無端限制和打壓在美中國留學生。他表示，中方支持中國留學人員依法維護他們合法正當權益，並保留對此事作出進一步反應的權利。

稱受影響學生多主修理工科

小A和朋友統計發現，大多數受波及學生曾就讀於工業和信息化部（原國防科工委）直屬或相關院校，包括北京航空航天大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、西北工業大學、南京航空航天大學、北京郵電大學，或這些院校的附屬中學等。這些學生主修科學、技術、工程、數學等理工科為主。