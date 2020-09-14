拒送子女上學 內蒙村官免職

內蒙古自治區東烏珠穆沁旗官方微信公眾號昨日發布通告，道特淖爾鎮免去八音圖嘎查（「嘎查」即行政村）黨支部書記嘎日瑪職務，停止檢查嘎查長（村長）巴圖吉日嘎拉並建議免去其嘎查長職務。

有校取消不報到學生學籍

通告稱，上述兩人不僅不帶頭執行上級黨委、政府決策部署，拒絕按時送子女回校上學，還拒不參加黨委會議。通告指，二人不配合、不服從上級組織安排的一切工作，導致該嘎查使用國家統編教材政策宣講和對牧民的宣傳教育工作無法正常開展。此前，內蒙古各級官方已發布通告，稱將對拒絕將子女按時送去學校的公職人員作處分或法辦。

有市提供禮包 利誘學生帶同學返校

另外，為了讓學生早日重返課堂，赤峰市的共青團翁牛特旗委員會稱，若學生能帶回一名同學上課，可獲價值200元人民幣（約230港元）禮包，且可重複獲獎。同屬赤峰市的巴林右旗大板中學則發布通知，對昨日中午12時未報到的50名學生，將全部取消學籍。