美議員促交代《花木蘭》新疆細節 迪士尼鳴謝新疆公安惹議 外交部：純屬中國內政

稱如默許種族滅絕

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）上周六（12日）在Twitter公開上述致查佩克（Bob Chapek）信件，其中指出，《花木蘭》片尾鳴謝名單中出現新疆自治區委員會宣傳部以及吐魯番公安局，而於2019年10月，美國商務部屬下工業暨安全局（BIS）已將吐魯番公安局納入違反「美國外交政策利益」的中國實體名單中，原因是後者涉嫌侵犯和踐踏新疆穆斯林人權。此外，在《花木蘭》開拍前，世界各地主流新聞傳媒均有報道新疆關押成千上萬穆斯林的消息。

促說明有否用維人及少數民族勞工

信件稱，「（電影）為了部分拍攝任務而與新疆當地安全和宣傳部門合作，會為那些可能實施種族滅絕的犯罪者提供默許的合法性。」因此，信件提出10項要求迪士尼詳細說明的內容，包括說明在拍攝期間，迪士尼與新疆宣傳部、吐魯番公安局及其他任何中共相關機構合作的細節。

此外，解釋迪士尼高管及電影製作團隊等是否了解新疆的人權侵犯狀况，為何決定要在新疆拍攝部分場景，是否為了更好進軍中國市場；中共是否參與或干涉電影拍攝及製作，迪士尼是否使用新疆維吾爾人或其他少數民族勞工等。

在信中署名的議員，包括早前被中國政府宣布因涉疆問題制裁的共和黨參議院盧比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、圖米（Pat Toomey）等。路透社周六（12日）報道指，迪士尼尚未對此置評。

紐時：新疆取景片段僅長1分鐘

據《紐約時報》報道，《花木蘭》主要在中國和新西蘭拍攝，而新疆是中國20個取景地之一。報道稱，製作團隊在2017年調研新疆之時可能還不知道當地發生的事件，但在新疆展開拍攝的2018年8月，相關新聞已傳遍全球。而拍攝結果是，在如今時長1小時55分鐘的電影中，僅約1分鐘是新疆作為背景畫面。

趙立堅：感謝新疆當局正常不過

外交部發言人趙立堅上周五（11日）回應有關爭議表示，花木蘭是中國古代的巾幗英雄，代父從軍的故事在中國家喻戶曉，多次拍成電影搬上大銀幕，受到全世界很多觀眾喜愛。

對於該片結尾鳴謝新疆方面引發一些輿論爭議，趙立堅認為，《花木蘭》感謝新疆當局為他們拍攝提供便利是再正常不過的事。

趙立堅又重申新疆事務和香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。

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