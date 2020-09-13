網售「防刺」醫用袍 醫生：治本靠更關懷患者

稱可防刀 月銷量不足150件

網店在推介醫生防刺服的介紹中，有這樣一段文字，「如果我們的醫生防刺服早一點研發出來，也許不會再有……楊文、陶勇……這些事情發生」，同時配有多名遇襲醫生浴血的圖片，頗為觸目驚心。商家還特別介紹防刺白大褂的舒適度及肩頸部的防護設計。而多個疑似醫生的帳號也表示，購買防刺服並試用刀刺附送的實驗用布，顯示並未穿透，稱「應該有一定的防護能力，但戳到人身上也應該挺疼」。

賣家向本報介紹，這款防刺服使用壽命約10年，在今年5月上線，目前除在上海有一間辦事處外，尚無實體店。賣家稱網店原本是銷售軍警防護防暴用品，顧客也以警察或保安為主，醫生防刺服是新產品，才剛剛將醫護群體納入顧客之中。不過，記者查看銷量發現，防刺白大褂的月銷量不足150件。

「總不能每天上班豎領子」

北京和武漢多名醫護人員對本報表示，不知有防刺白大褂，稱很想了解一下，但認為1600至1800元人民幣的售價有些貴。「如果讓我去買可能有些捨不得。」北京一家醫院內科醫生張女士稱。雖然對年前北京的楊文和陶勇醫生遇襲案感到震驚，但她認為只穿一件防刺服並不能做到十分安全。「傷醫案不少嫌疑人用的兇器都是隨機的，下手也非常狠，即使防刺白大褂有頸部防割功能，但是我們總不能每天上班豎起領子來吧？如果萬一對方用榔頭（槌）敲頭，是不是我們還要配個鋼盔？那醫院成什麼了？」

張醫生稱，解決傷醫案最重要的是，能夠給予久治不癒患者們更加人道的關懷，這不僅需醫院這麼做，國家政策法規也需要配合。

研發靈感源自穿山甲

記者嘗試聯繫防刺白大褂品牌持有者上海固甲新材料科技有限公司，但其工商登記電話無法接通。澎湃新聞此前報道，醫生防刺白大褂研發團隊及上海固甲負責人朱×稱，穿山甲的鱗甲既可以保護身體又可以柔軟地活動，給予團隊研究的靈感。最後團隊與東華大學紡織工程學教授王新厚聯合開發出SAINTFABRIC®材料，經三維結構編織而成。

朱×稱，在編織過程中試驗了1300多次，最終使產品防護、安全、舒適與實用兼具，防刺防割，輕量透氣，可以直接接觸皮膚，貼身穿著，但他也承認這種技術仍沒有防彈衣成熟。

明報記者