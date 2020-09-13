國產疫苗已接種數十萬人 稱無明顯不良反應 無人感染

《科技日報》報道，國藥中國生物總法律顧問周頌介紹，國內新冠滅活疫苗獲批臨牀試驗的有3支，國藥中國生物佔兩支，也是目前緊急使用接種量最大、人數最多的；打了數十萬人次，無一例明顯不良反應，無一人感染。周頌強調，緊急使用包括前往疫情高風險國家的外交人員、外派員工和中企建設人員等，這幾萬人打完疫苗後，已到海外幾個月，沒一人感染，「證明了疫苗的有效性」。

國藥中國生物副總裁張雲濤亦表示，新冠滅活疫苗正在海外展開第三期臨牀研究中，會持續觀察。他稱在海外試驗擴大了人種、國家和人群，最主要還是被海外認可，對於以後應用會更好。他還透露，目前新冠滅活疫苗在國際上已有5億劑意向訂單。

陳薇：武漢3月打全球首針

另昨日上午，重訪武漢的陳薇在一個交流座談會上，談到她在武漢抗疫的情况，稱「3月16日，全世界第一針疫苗打在武漢，而且第一份全世界公布的人體數據也是武漢的數據」。《長江日報》引述她說，當時她不知哪裏找志願者，誰知招募108人卻有5000多人報名，「讓我特別感動，確實是英雄的武漢人民」。