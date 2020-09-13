國產疫苗已接種數十萬人 稱無明顯不良反應 無人感染

【明報專訊】中國研製的新冠滅活疫苗目前已為數十萬人次接種，無一例明顯不良反應，無一人感染。參與有關疫苗研究的軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長陳薇昨亦稱，全世界第一針新冠病毒疫苗3月16日已在武漢注射。
《科技日報》報道，國藥中國生物總法律顧問周頌介紹，國內新冠滅活疫苗獲批臨牀試驗的有3支，國藥中國生物佔兩支，也是目前緊急使用接種量最大、人數最多的；打了數十萬人次，無一例明顯不良反應，無一人感染。周頌強調，緊急使用包括前往疫情高風險國家的外交人員、外派員工和中企建設人員等，這幾萬人打完疫苗後，已到海外幾個月，沒一人感染，「證明了疫苗的有效性」。
國藥中國生物副總裁張雲濤亦表示，新冠滅活疫苗正在海外展開第三期臨牀研究中，會持續觀察。他稱在海外試驗擴大了人種、國家和人群，最主要還是被海外認可，對於以後應用會更好。他還透露，目前新冠滅活疫苗在國際上已有5億劑意向訂單。
陳薇：武漢3月打全球首針
另昨日上午，重訪武漢的陳薇在一個交流座談會上，談到她在武漢抗疫的情况，稱「3月16日，全世界第一針疫苗打在武漢，而且第一份全世界公布的人體數據也是武漢的數據」。《長江日報》引述她說，當時她不知哪裏找志願者，誰知招募108人卻有5000多人報名，「讓我特別感動，確實是英雄的武漢人民」。