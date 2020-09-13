5印男越界「失蹤」 《環時》：情報員扮獵人

事件發生之後，有阿魯納恰爾邦議員指控5人是「被解放軍綁架了」。印度少數民族事務部長科林（Kiren Rijiju）上周二（8日）則在Twitter稱，解放軍透過熱線告訴印軍，已在中方一側找到了5人，雙方正在協商如何交接。印軍在一份聲明中形容，他們是「無意中越境至另一側」。

稱印方慣常刺探方式

中方「警告教育」後釋放

《環球時報》引述消息人士指出，5名越界進入西藏山南市轄區的印度人，是裝扮成獵人的印度情報人員。上述消息人士表示，印方不時以這種方式派人越界刺探中方情况，這是印方「蠶食」中方控制地區的一種手段。該消息人士稱，中方發現5人後將其扣留，對他們「警告、教育」，很快會釋放他們。

印度新德里電視台（NDTV） 昨日報道，印度軍方表示，中國軍隊已經向印度方面移交了本月早些時候在中印邊境附近村莊「失蹤」的5名印度男子。報道稱，昨天早上在中方一側移交，這5名男子在下午通過基比圖邊境哨所進入印度一側。

至於西線兩軍的對峙情况，《環球時報》總編輯胡錫進在微博透露，在中印防長和外長先後會晤後，最近兩天局勢逐漸平穩。胡錫進說，「解放軍做到了捍衛國家的每一寸土地，印軍最終沒能佔到一分便宜」，在多個點位上，解放軍取得了對峙優勢。

新華社報道，中國國務委員兼外長王毅上周五（11日）在莫斯科表示，之前一日與印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）的會晤中，印方表達了透過外交政治渠道緩解邊境緊張局勢的積極意願，中方也願相向而行，雙方就此達成5點共識並發表了聯合新聞稿。王毅指出，中方希望這些共識能夠真正落到實處。