新華社等譴責澳洲6月搜記者屋 澳官員稱依法查外國干預 否認惹華報復

斥侵犯採訪權 促糾正錯誤

新華社發言人上周五（11日）深夜發聲明，對澳方的行為表示強烈譴責和堅決反對。聲明指出，澳方6月26日在沒有任何證據下，搜查包括新華社悉尼分社記者在內部分中國媒體駐澳記者的住所，並扣押採訪和發稿設備。批評澳方粗暴行徑蠻橫無理，令人震驚，暴露澳方某些部門和官員的冷戰思維和政治偏見，不僅嚴重損害中國媒體聲譽和形象，也嚴重干擾中澳兩國正常人文交流。

昨日，中新社也發出相似的聲明，稱前不久，澳洲安全情報機構以可能違反澳「反外國干涉法」為由，對包括中新社駐澳洲分社記者在內的部分中國記者突擊搜查和盤問，扣押電腦、手機等物品。澳方迄今未就搜查記者給出合理解釋，未向記者歸還全部被扣押物品。稱「澳方所作所為嚴重干擾中國媒體在澳正常報道活動，粗暴侵犯中國媒體駐澳記者正當合法權益，對記者及其家人的身心健康造成嚴重損害」。

新華社和中新社均要求澳方立即糾正錯誤做法，切實保障中國媒體駐澳機構和人員的正當合法權益，保障其安全和採訪工作的正常進行。本報曾向新華社查詢，但至截稿仍沒得到回覆；中新社則表示，相關記者已回北京，目前仍在隔離。

澳媒：涉議員疑遭中國滲透

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）昨日（12日）表示，是根據一項調查外國干預的相關證據採取搜查行動，強調是依法行事。他又否認此事觸發北京報復。《悉尼先驅晨報》指出，事件可能與澳洲議員莫斯爾曼（Shaoquett Moselmane）疑遭「中國滲透」有關，這是涉及「反外國干涉法」的首次突擊搜查。在莫斯爾曼被搜查的當天，至少一名在澳中國記者遭澳洲情報安全組織（ASIO）問話。

該報說，莫斯爾曼的言論通過微信群傳播，涉事記者為群組成員。據澳洲廣播公司（ABC）9日報道，在澳中國記者和兩名學者被捲入其中，皆因他們在該群內。

上周中國外交部已證實任職中國環球電視網（CGTN）的澳洲籍華裔女記者成蕾，因涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，正被當局扣查。另外，ABC及《澳洲金融評論》兩名記者被中國國安當局約談後，二人一度藏身澳洲駐華使館及澳洲駐上海領館。後經雙方商議，兩名駐華記者已於7日連夜返回澳洲。成為離開中國的最後一批澳洲記者。英國廣播公司（BBC）稱，澳洲現已沒有記者駐華，是過去50多年來首次。

明報記者

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