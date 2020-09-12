央視稱王金平登陸求和 國民黨抗議

國台辦：兩岸應多做增信釋疑的事

「央視頻」事後已刪除涉事短片。中央社報道，國民黨昨發新聞稿稱，嚴正譴責央視影片，這樣的言論不僅無助良性互動，扭曲追求和平原意，傷害兩岸人民感情，對所有對和平仍保持期望者更是嚴重傷害。國民黨又強調，本次論壇應為單純民間交流，任何一方都不應該藉機從事政治宣傳，使交流變調，追求台海和平絕不是單方面的卑躬屈膝，不是以退讓換取和平，而是希望以溝通對話換取和平，以厚植國防力量保障和平。

蘇貞昌：為赴論壇被當求和不值得

台行政院長蘇貞昌指出，國民黨執意派人參加這個很有統戰意味的論壇，被陸方說成是「求和」，實在非常不值得。另據《聯合報》報道，民進黨發言人顏若芳表示，正告北京當局，勿再當麻煩製造者，應自我克制近來的言語及軍事挑釁行為。

馬曉光昨日表示，歡迎王金平率國民黨代表團出席論壇，強調兩岸同胞是一家人，應共同促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，兩岸各界應多做有利於增進了解、增信釋疑的事。