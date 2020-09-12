被控貪腐4罪選擇自辯 任志強案開審禁旁聽

記者被要求退至門口50米

昨日上午8時30分許，在北京二中院北門外，多名警察封鎖法院正門口及沿線百米長街道。大批中外記者湧至等候，期間有外事警察往返巡邏，查驗外國記者的證件，並要求大門外兩側的記者後退至門口50米處。約8時45分，一輛標有法院字樣的囚車在兩輛法警車輛的前後押送下，駛入二中院大門。記者嘗試進入法院，被執勤警員制止。

多國使館防疫為由被拒旁聽

消息人士向本報稱，任志強堅持不聘律師，要自我辯護。昨在庭上，任志強精神良好，由於當日是法庭舉證質證階段，他面對北京市中級檢查院檢察官的相關指控，侃侃而談。中央社稱，庭審的內容涉及任志強任職華遠期間帳務矛盾、資金流向及圖利家人等。下午繼續開庭，至下午3時後才休庭，擇期再審。

此外，包括美國、歐盟、日本、澳洲等國駐中國大使館也對任志強案表達關切，且曾申請旁聽，但被官方以防疫為由拒絕。

曾撰文批習 7月開除黨籍

現年69歲的任志強，生於中共高幹家庭，父親任泉生曾任商業部副部長。他因敢言作風，在網上人稱「任大炮」。2016年2月，任志強曾公開批判國家主席習近平巡視央視時提出的「黨媒姓黨」，被留黨查看一年處分。今年新冠疫情爆發後，內地網上曾流傳一篇署名任志強的文章〈人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害〉，不點名批評國家最高領導人，「不是一位皇帝在展示自己的『新衣』，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑……絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心！」

美國之音當時報道，稱任志強於3月12日遭北京市紀委帶走，其長子、秘書亦被紀委控制。4月7日，北京市紀委監委網站稱，任志強涉嫌嚴重違紀違法，正接受北京市西城區紀委區監委紀律審查和監察調查。7月23日，北京市西城區紀委區監委宣布，立案審查調查任志強涉嫌嚴重違紀違法問題，決定給予任志強開除黨籍處分，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

明報記者