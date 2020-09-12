北京聞風：妥善處理內蒙教材改革 「團結月」倡民族共進 ／文：鍾鳴九

根據國家教育部門印發的《中小學三科統編教材「鑄魂工程」推進實施方案》，內地2025年將在大中小學全面使用語文、政治、歷史三科統編教材。內蒙從今年開始分3年逐步實施教材改革。內地民族問題觀察家認為，這是發展所需，個別曲解和不滿情緒被外界放大，官方須認真對待，穩妥處理。

學者稱抵制情緒會漸消

此前，新疆、西藏已在2017年和2018年開始使用國家統編教材。中央民族大學教授熊坤新對筆者說，內蒙民族問題並不突出，當地發生輿情原因有二：一是教育部門對教材改革的宣傳不到位，引發民眾恐慌，擔心影響蒙語傳承和孩子考試升學；二是有勢力進行政治炒作，挑唆、誘導民眾抵制新教材。

事件發生後，為讓民眾對教材改革有全面了解，內蒙教育廳自9月7日起在當地官媒發布多期「使用國家統編教材『有問必答』」，詳盡解答升學考試、蒙語教育、蒙語教師安置等問題。

熊坤新認為，推進民族地區中小學國家通用語言文字教育與學好本民族語言文字並行不悖。隨著對教材改革背景的了解深入，民眾抵制情緒會逐漸消解，對民族團結不會產生不良影響，反而有利於各民族孩子今後互相打交道，促進各民族「交往、交流、交融」。

據內蒙教育部門介紹，儘管當地民族學校已堅持多年在小學階段學習蒙、漢、英三語。但因學校自編的《漢語》教材相對簡單，令學生漢語基礎非常薄弱，初一學生漢語應用僅為漢授學生小學三四年級的水平。此次教材改革，意在提高他們的國家通用語言文字水平。

內蒙古師範大學校長阿拉坦倉撰文指出，當前迫切需要發揮國家通用語言文字在提高勞動力的重要作用，特別是民族地區農村青壯年勞動力基本質素、促進職業技能提升、增強就業能力等方面，提高脫貧致富能力。

分析料民族團結政策不變

國家主席習近平在2019年的全國民族團結進步表彰大會上提到，要確保少數民族和民族地區與全國一道實現全面小康和現代化。今年是脫貧攻堅戰的收官之年，內蒙也把民族團結進步月的主題定為「民族團結助力脫貧攻堅各族人民攜手共進小康」。

分析認為，中國堅持民族團結、民族共榮的方針政策不會改變。在8月末召開西藏工作座談會後，接下來還將召開全國層面的少數民族地區工作會議。

文：鍾鳴九