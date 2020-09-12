中印達5共識 邊境軍隊盡快脫離接觸

見面兩小時 王毅促維護好互信

《印度時報》稱，雙方會晤時激烈討論中印邊境危機丶兩國管理邊境的協議及目前關係。新華社則引述王毅稱，中印作為兩個相鄰大國，存在一些分歧是正常的，但要把分歧放在雙邊關係的適當位置。「我們現在需要的是合作而不是對抗，是互信而不是猜忌。越是困難的時候，越要把大局穩固好，把互信維護好。」

王毅又闡述了中方關於中印邊境事態的嚴正立場，強調當務之急是立即停止開槍挑釁等違反承諾的危險行為，撤回所有越線人員和裝備，盡快脫離接觸，推動局勢緩和降溫。

蘇傑生：

印方不欲見邊境局勢升級

蘇傑生表示，印方不希望看到印中邊境地區緊張局勢升級。印度對華政策沒有變化，相信中方也沒有。他又稱印方始終認為，印中雙邊關係的發展，不必然以邊界問題解決為前提，也不希望走過去的回頭路。印方願同中方一道，通過對話談判緩解邊境緊張局勢，恢復並維護邊境地區的和平與安寧。

兩國外長在會後發表聲明，稱達成5點共識，包括同意雙方應遵循兩國領導人達成有關共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端；兩國邊防部隊應繼續對話，盡快脫離接觸，保持必要距離，緩和現地事態；雙方應恪守現有邊境事務協議和規定，避免採取任何可能使事態升級的行動；繼續通過中印邊界問題特別代表會晤機制保持溝通，繼續開展中印邊境事務磋商與協調工作機制磋商；隨著局勢緩和，雙方應加快完成新的建立互信措施。

德國之聲引述新加坡國立大學南亞研究所專家約西 （Yogesh Joshi）稱，這份聲明更像是在反映中印分別對對方的期待和要求，而非雙方在如何解決邊境問題上達成的共識。