特朗普拒延TikTok出售時限

華外交部批巧取豪奪

路透社報道，特朗普在前往密歇根州出席競選活動前，作出有關表示。根據行政令，字節跳動被要求在本月15日前完成交易，由於有指白宮將於20日公布制裁TikTok及微信細則，因此相信TikTok如未能及時賣盤，會於這一天被終止在美經營。

「死線」將至，彭博社認為，因為中國的技術出口新規，已使字節跳動與競購者微軟和甲骨文（Oracle）的交易磋商變得複雜，TikTok美國業務來不及出售的可能性增加。消息指出，美國政府官員一直考慮是否要給字節跳動更多時間，以安排將TikTok美國業務出售給美國買家，不過決定尚未提交給特朗普。

中國外交部發言人趙立堅昨表示，中方反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國特定企業。美方企圖對非美國企業採取經濟霸凌和政治操弄的伎倆，是典型的政府脅迫交易和政府強制交易，無異於巧取豪奪。這不僅違反市場原則和國際規則，也是對美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的否定。中方將保留採取必要措施，維護中方企業權益的權利。