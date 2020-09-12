中方對等限制美駐華外交官活動 涵駐港總領館 已發外交照會

未提具體限制措施

外交部網站昨以問答形式，談到了中國的對等反制。針對「中方9月3日曾批評了美國務院對中國駐美使領館及其人員活動進一步採取限制措施，並表示將根據形勢發展作出正當必要反應。請問中方是否採取了具體措施」的問題時，外交部表示，為敦促美方及早撤銷其錯誤做法，中方已於近日發出外交照會，對美駐華使領館包括美駐香港總領館及其人員的活動採取對等限制，有關措施涉及美駐華使領館的高級外交官及其他所有人員，包括美駐香港總領館。

促美糾錯撤限制

外交部稱，必須指出中方上述舉措是對美方錯誤行徑作出的正當、必要反應，中方將繼續支持兩國各界開展正常交流與合作。外交部又稱，中國駐美使領館將繼續與美國各界保持正常交往，再次敦促美方立即糾正錯誤，撤銷限制中國駐美使領館及其人員活動的無理做法，中方將根據美方行動作出對等回應。外交部還提到，自去年10月以來，美國國務院對中國駐美使領館及其人員在美國正常履職，多次推出限制措施，美方做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往。

不過，外交部並沒有提到美方自去年10月多次推出限制措施是什麼，也沒有交代對等限制措施詳情。本報昨晚曾以電郵向美駐港總領館新聞發言人查詢，但至截稿未獲回覆。

美向華使領館設限

辦文化活動要申報

美國國務院上周三（2日）發聲明表示，將限制中國駐美外交官的工作活動，以回應中方對美國外交官設限，令美中外交關係對等。有關限制包括中國駐美高級外交官訪問美國大學及與地方官員會面，以及中國駐美使領館在館舍外舉辦逾50人的文化活動等，均須經美方批准。

美國國務卿蓬佩奧當日在聲明中稱，多年來中方對在中國工作的美國外交官施加了巨大的障礙，遠超出外交規範。美國外交官在嘗試舉辦文化活動、舉行正式會議，以及訪問大學校園時均經常受阻。相比之下，在美國，中國外交官享有進入美國社會的開放渠道。中國駐美大使館對此表示堅決反對，中國外交部發言人華春瑩當日批評，美方一些人得了「反華妄想症」，敦促美國國務院立即停止有關的錯誤決定。

周三，蓬佩奧又指摘中央黨報《人民日報》拒絕刊登美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）的署名評論文章，不過外交部前日回應稱，美方是設局栽贓。

明報記者

（中美角力）

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