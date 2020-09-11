趕送餐搵命博 外賣員獲加時 美團增8分鐘 網民稱轉嫁責任

外賣平台過去3年3次「加速」

內地《人物》雜誌報道稱，外賣員因平台縮減送餐時間，擔心超時或劣評被平台懲罰而影響收入，不惜超速、衝燈、逆行等方式「趕時間」。有業內人士稱，外賣平台在過去3年3次「加速」，3公里範圍送餐時間由1小時壓縮至38分鐘。根據官方通報，上海2017年上半年，平均每兩天半就有1名外賣員傷亡。同年，深圳3個月內有12名外賣員因工受傷或死亡。2018年，成都7個月間查處外賣員違章近萬次，事故196宗，傷亡155人次，平均每天有1人傷亡。2018年9月，廣州查處外賣員交通違章近2000宗，美團佔一半，餓了麼排第二。

美團周三（9日）晚宣布，要改善配送系統，給外賣員留出8分鐘彈性時間；並稱惡劣天氣下，系統會延長送餐時間，甚至停止接單；對於因惡劣天氣、意外事件等特殊情况下的超時、投訴，核實後，不會影響考核及收入。餓了麼也在付款頁面中向消費者推出延時5至10分鐘送達選項。

指顧客要求苛：扔垃圾買衛生巾

外賣員曾先生對本報表示，十分歡迎平台考慮給他們「加時」，但認為這並不能最終解決問題，需要平台檢討接單統籌方式，以及正視顧客評價的正當性。他稱，顧客給差評，外賣員會被平台處罰200元人民幣，差評過多會被封號或禁止登入。而平台對顧客的差評基本是「照單全收」，外賣員為不「引火上身」，往往會力求滿足顧客「苛求」。

曾先生說，「比如顧客會叫我們順便幫忙扔垃圾，送外賣途中順帶買煙買水買酒甚至衛生巾也是常事，如果不從就給差評或投訴。

孫女士做兼職外賣員沒幾日，外賣帳號星級不高，每次只能被派遣兩單，但仍感到時間很緊。對於平台增加送餐時間，她稱很贊成，也希望平台能夠推出更詳盡的保護措施，保障他們的基本權益。

不過，有網民對外賣平台的表態並不接受，認為這是將平台的責任轉嫁消費者，要求平台檢討延長時間的方案，保證不會被平台用於安排增加新訂單。

明報記者