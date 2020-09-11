聯國交鋒 美批須為疫負責 華斥播政治病毒

在安理會應對新冠疫情的視像會議上，美國代表批評中國抗疫不透明，導致病毒蔓延全球。據央視新聞報道，中國常駐聯合國副代表耿爽當場要求再次發言，對美方予以駁斥。耿爽指美國針對中方的政治抹黑和惡意指摘，強調美國政府應該把時間和精力放在保障美國人民身體健康和生命安全上，而不是轉嫁責任，諉過於人。

耿爽又指美國政府抗疫不力，是全球確診感染人數最多的國家，強調病毒是天然災難，將疫情政治化、污名化和標籤化，無法挽救生命。

耿爽6月卸任中國外交部發言人後，出任中國常駐聯合國副代表。他直言，自己作為生活在美國的外交官，對美國民眾遭受的苦難深表同情，「他們是美國政府政治操弄的最大受害者，祝福美國人民早日戰勝疫情，恢復正常生活」。他又表示，美國不僅嫁禍中國，還無端指摘世界衛生組織的做法，完全是「冒天下之大不韙，成了孤家寡人」。

另新華社消息，美國前駐華大使鮑卡斯（Max Baucus）9日在美國中國總商會舉辦的在線對話活動上表示，美國無法阻止中國崛起，需要找到與中國的相處之道，兩國應努力達成和解並在一些領域展開合作。鮑卡斯表示，美中之間因國力相對變化、文化差異、政治體制不同等因素出現關係緊張，但問題必須解決，因為美中「需要彼此」。