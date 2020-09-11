TikTok母企與美協商免售全部業務

【明報專訊】美國要求短片平台抖音的母企「字節跳動」月內出售其海外版TikTok美國業務，吸引微軟等多家美企競購。《華爾街日報》周三（9日）引述知情人士稱，字節跳動正與美國政府磋商，尋求避免出售全部美國業務。報道提及，字節跳動試圖提出不出售TikTok方案，並向特朗普政府表明，關閉TikTok對其選情也有風險，因很大一部分TikTok用戶偏向政治保守派。內地傳媒「觀察者網」另引述消息人士表示，字節跳動正多方協商不出售美國業務的解決方案。
調查：逾七成美企無遷離華計劃
報道指，中國政府上月底修訂技術出口限制名單，令出售變得更困難，有專家點名這可能涉及TikTok的核心演算法。知情人士表示，目前仍有許多選擇，但未知是否能獲美國總統特朗普同意。特朗普早前要求TikTok須於本月15日前出售美國業務。
特朗普早前揚言經濟與中國脫鈎，並要製造業回流本國，但據上海美國商會對200多間在華美企的調查顯示，超過七成受訪企業並無遷移計劃。《金融時報》引述該商會會長季愷文（Ker Gibbs）指出，雖受疫情影響，中國經濟能快速復蘇，令美企仍視中國市場為巨大機會。不過，中國歐盟商會在最新發布的年度報告中指出，隨着商業環境更加政治化，在華歐洲企業日漸憂慮遭到「任意懲罰」。