美撤千中國人簽證 北京：保留反應權利 華府稱防竊取敏感資料 工信部屬下7校影響大

明報記者

特朗普今年5月29日發布公告，指摘北京當局利用部分中國學生，主要是研究生和博士後研究人員，獲取敏感的美國技術和知識產權，用於增強解放軍力量；鑒於該情况，決定限制這些人員赴美簽證。英國《衛報》報道，美國國務院發言人周三（9日）表示，自上述措施於6月1日生效以來，美國已撤銷超過1000名中國公民簽證。她又稱，撤銷簽證的舉動，亦是美方對中國限制香港自由的回應之一。

發言人拒透露撤銷簽證的具體細節，但稱被撤銷簽證的「高風險」研究生和學者只佔赴美中國學生和學者總數的一小部分。她稱美國繼續歡迎「不會協助中共增強軍事優勢」的「合法」中國學生和學者。美國之音報道，美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）也表示，為了防止其中與中國軍方有關系的人士竊取敏感的研究資料，美國才決定採取這項措施。會繼續應對中國的威脅，包括禁止給與中國軍民融合項目有關的中國研究生和研究人員發放簽證。

近50 F-1簽證學生須再申請

有報道指在美國讀書的中國學生稱，周三當日收到美國駐北京大使館或其他領事館的電子郵件，通知他們簽證被取消。在某個微信群組，有近50名持「F-1」學生簽證的本科及研究生表示，根據通知，如果他們想去美國，必須重新申請簽證。「F-1」是學術課程學生簽證。

「外交政策」網站（Foreign Policy）作者帕默爾（James Palmer）稱，據被撤銷簽證學生在網上公開的信息，不少人原本就讀的學校只是名義上與軍方有關聯。

37萬中國學生在美學習

本報查閱一份由受影響學生發布於「騰訊文檔」並仍在更新的「美簽撤銷統計」在線表格，受影響學生大部分來自中國工業和信息化部（原國防科工委）直屬7所高校，包括北京航空航天大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學，以及教育部直屬、工信部共建的北京郵電大學。此外，有畢業於這些院校附屬中學、即將赴美讀本科的學生也受波及。

外交部發言人趙立堅昨天敦促，美方應立即停止對中國留學生的無端限制和打壓，並表示中方支持中國留學人員依法維護個人正當合法權益。

「國際教育機構」（IIE）統計，2018至2019年度約有36.9萬中國學生在美國本科以上各類學校求學，每年學費和其他費用約140億美元（約1085億港元）；中國連續10年都是美國最大的國際學生來源國。不過，美近年不斷擴大對畢業於軍事相關院校的中國留學人員的調查，2018年起又將科技等敏感學科的中國研究生簽證期限限制為一年。

（中美角力）

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