桃色醜聞惹轟動 台總統府發言人請辭

「劈腿」4女 辦公室淫亂逼墮胎

據台灣《鏡週刊》昨日刊出報道，一名曾在高雄擔任電視新聞記者的女子爆料稱，丁在高雄市新聞局長任內，明明與前妻嚴婉玲訂婚，卻謊稱單身，「劈腿」包含她在內的4名女子。丁還曾數度在上班時間的局長辦公室與她發生關係，她3度懷孕，丁卻以影響政治前途為由要她墮胎。

事件引起台灣社會震動。丁允恭回應事件承認曾與該女子交往，並曾在局長室發生性關係，但強調是在下班後或午休時。現年44歲的丁允恭台灣大學經濟系畢業，曾為媒體專欄作家，並獲台灣媒體多個文學獎。丁允恭曾任台行政院副發言人、高雄市政府新聞局局長兼高雄市政府發言人、民主進步黨新聞輿情部主任等職。

蘇貞昌籲年輕人警惕

蘇貞昌昨日就事件回應媒體表示，丁允恭是很有才華的年輕人，他也很珍惜丁的才能與努力，並表示年輕人也許有些行為要多警惕。

台媒稱，丁允恭上周收到周刊查詢，6日曾當面向蔡英文懺悔，稱自己不想拖累團隊，因此主動請辭。蔡英文表情嚴肅聽完，要他「好好處理這件事」，隨後在內部會議上告誡幕僚「大家私領域要做好」。

報道引述黨政人士透露，蔡英文認為年輕人有豐富的創意和想法與執行力，她一向尊重，對於私事非常少會過問。此次在內部會議中提及，可見事件確實對台灣政府形象造成相當程度的傷害。