天津大爆炸紀念碑無影 公園遺址不見紀錄 附近社區如空城

2015年8月12日，位於天津市濱海新區天津港的瑞海公司危險品倉庫發生大爆炸，這是1949年以來中國最大的安全生產責任事故。爆炸發生後，國家主席習近平先後兩次批示，國務院總理李克強則趕赴天津指揮救援。在現時的地圖上，曾經標定5年前爆炸具體位置的吉運二道已徹底不見蹤影，取而代之的是一片已經大規模綠化的公園。這是在天津港爆炸後，官方承諾建設的生態園區。據新華網2015年9月5日報道，天津濱海新區規劃和國土資源局稱，將在爆炸地點建起一個佔地面積24公頃的海港生態公園，同時樹立紀念碑，以此紀念在爆炸中殉職的消防員、警察和遇難群眾。

市民：官方有意淡化爆炸影響

本報記者走訪生態園區發現，不論是在導覽圖上，還是建築，均無紀念碑。整個園區也絲毫看不到爆炸後遺留的任何痕迹，園區的導覽介紹上，也看不到與大爆炸有關的文字。5年前的爆炸中心點，如今是一個人工湖和窪地。的士司機程先生稱，過往在電子導航地圖輸入「天津爆炸遺址」等字樣時，都會有比較精確的地址，但如今已經無法獲取明確位置。有天津市民認為，這是官方有意淡化天津港爆炸的影響，「附近那麼多樓盤，因為爆炸影響，本地人本就不會買，如果再弄一個紀念碑，外地人也不會買。住着也會擔心樓房的質量」。

當局加固樓盤 住戶搬走

在公園正南側，是當年受爆炸影響最大的兩個居民區，分別名為啟航嘉園和萬科清水藍灣。啟航嘉園的工作人員向本報證實，爆炸發生後當局曾為小區加固樓盤，「但是現在這個小區已經沒有原來的老住戶了」。萬科清水藍灣則改名為「萬科海港城」。樓盤盡力消除爆炸的影響，但如今仍然毫無生氣。近10棟30多層高的住宅樓，如今入住率極低，儼然空城。

當地一名賈姓居民稱，爆炸後受到波及的住戶與當局達成協議，由當局補貼款項，搬遷到其他地方居住，而現時仍未開盤的住宅，是官方未確定其主體框架是否絕對安全，暫時禁止出售。另一居民宋先生說，大爆炸現場附近樓盤的業主以外地人為主，原因是「爆炸後這邊多了一個重點小學，加上近年天津的優惠落戶政策，很多外地人覺得這邊的學區房很值得投資」。

明報記者