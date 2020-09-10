澳情報人員曾搜中國記者屋 扣押物品

新華網報道，6月26日，澳洲國家情報人員突擊搜查中國駐澳記者住所，盤問記者長達數小時，其後帶走記者工作電腦、手機、USB手指、文字手稿等，還要求記者對該次搜查保密。報道斥事件是製造「白色恐怖」。

事發6月底 北京批侵採訪權

中國外交部發言人趙立堅昨天表示，澳方不但扣押中國記者電腦、手機，還包括記者的孩子用的兒童平板電腦和電子玩具等物品。澳方迄今未就搜查給出合理解釋或歸還全部被扣押物品。他表示，中方已多次向澳方提出嚴重交涉，並要求澳方立即停止野蠻無理行徑。

澳媒指涉滲透 華學者傳媒受查

澳洲廣播公司（ABC）報道，當局正調查中共涉嫌利用當地議員辦公室滲透議會，此次受查的中方人員，包括中新社澳洲分社社長陶社蘭和中國國際廣播電台悉尼分社社長李大勇，以及兩名從事澳洲研究的中國學者，分別是上海華東師範大學教授陳弘和學者李建軍，兩人並被澳方撤銷簽證。陳弘向路透社否認澳方對其指控。