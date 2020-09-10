兩軍毆鬥畫面曝光 解放軍棍棒趕退印兵

影片由帳號標註為「查謨和克什米爾邦國會委員會（Jammu and Kashmir Pradesh Congress Committee）」宣傳秘書的印度網民上載至Twitter。據稱當時中印軍人正在實控線拉達克地區的河谷邊毆鬥。

解放軍西部戰區7日深夜曾發文稱，印軍當日非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域。並向前住交涉的中國邊防人員鳴槍威脅，為是1975年中印達成邊境停火協議以來首次。

印媒指解放軍持關刀逼近

印度《經濟時報》則報道，7日晚間，中國軍隊逼近印軍位於熱贊拉山（Rezang La）附近實控線（LAC）沿線的一個前沿陣地，當時解放軍至少有40名士兵手持木棍、魚叉，以及改良式大刀與斧頭等攻擊性武器，但行動受到印軍阻止。報道還刊登了一幅解放軍手持類似「關刀」的武器，逼近印軍陣地的照片。

對於中印邊境衝突，《環球時報》總編胡錫進再次發文稱，解放軍有擊敗印軍的絕對把握，不會丟一寸土地。央視旗下「軍事報道MilitaryReports」微博也發布西藏軍區特戰隊員在海拔4000米高原空降特訓的畫面。