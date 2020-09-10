中印軍官電話駁火 拒見面會談 印媒：激辯解放軍用「中世紀武器」等問題

華：攜近戰武器是軍事文化

《今日印度》電視台官網昨日引述消息人士透露，中印雙方官員通過熱線激烈爭論，兩名准將在熱線上就解放軍試圖接近以印軍為主的拉達克東部的穆赫帕里峰，以及使用棍棒及刀斧等「中世紀」武器激辯。

印度政府消息人士稱，周一（7日）晚上，中國士兵攜帶木棍和砍刀等「武器」試圖靠近拉達克地區一個印度前沿陣地。當被問及解放軍部隊使用的武器種類時，負責談判的中國指揮官說，攜帶近戰武器是中國軍事文化的一部分，這名中國軍官再次重申，是印度軍隊在當日開槍違反了邊境協議。

印方批中方建軍事陣地

報道稱，在通過熱線進行的會談中，印度准將還指摘中國建立了「半永久性的石頭防禦工事」，並試圖製造此類陣地，從而加劇緊張局勢。由於雙方在熱線上就衝突各執一詞，並發生激烈爭論，最終會談未能達成舉行面對面會談的結果。

5失蹤印男尋回 兩國商交接

另據觀察者網報道，印媒日前宣稱在所謂「阿魯納恰爾邦」（中國藏南地區）失蹤的5名印度男子，又出現了。印度少數民族事務部部長科林（Kiren Rijiju）8日晚在Twitter 發文稱，解放軍通過熱線告訴印度軍方，已經在中方一側找到了5名據稱在2日「失蹤」的印度村民，目前中印雙方正在協商如何交接。

印度新德里電視台（NDTV）同日引述印度軍方證實消息，並稱「失蹤」的5名男子是獵人。印度軍方在一份聲明中稱：「在印度軍隊的不懈努力下，5名失蹤的獵人已經找到。他們來自上蘇班西里印方實控線一側，於2日無意中越境至另一側。8日，中國軍方通過熱線回應，證實失蹤的印度人已在中國境內找到。相關交接手續正在協調中。」

這5名印度男子走失後，當地的議員尼農·艾林宣稱這些人是「被解放軍綁架了」。

對於中印邊境局勢升溫，台灣《聯合報》引述印度富萊明大學（Flame University）社會科學系副教授劉奇峯指出，儘管中印雙邊應該會盡可能避免人員傷亡，但緊張態勢將免不了。長期而言，中印邊境衝突常態化的機率很高，並且可能陷入一個「打打談談」的怪圈。

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