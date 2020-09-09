王毅提《數據安全倡議》 暗斥美行徑

據外交部網站消息，王毅稱，全球數字治理應秉持多邊主義，兼顧安全發展，堅守公平正義三大原則；為應對數據安全風險挑戰，中方願發起《全球數據安全倡議》，為制定數據安全國際規則提供藍本，呼籲各國政府、國際組織參與。

籲尊重他國對數據管理權

倡議提出，各國應積極維護全球供應鏈開放、安全和穩定；反對利用信息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據；不得濫用資訊技術對他國作大規模監控，或非法採集他國公民個人資料。

倡議又要求企業尊重當地法律，不得強制要求本國企業將境外數據儲存在本國境內；尊重他國對數據的管理權，不得直接向企業或個人調取位於他國的數據，而應通過司法協助等渠道解決有關需求；此外，信息技術產品和服務供應企業不應在產品和服務中設置後門，非法獲取用戶數據；亦不得利用用戶對產品依賴，謀取不正當利益。

王毅還提到，個別國家大搞單邊主義，以「清潔」為名向別國潑髒水，以安全為藉口對其他國家領先企業作「全球圍獵」，是赤裸裸的霸凌行徑。《華爾街日報》指出，王毅針對的是美國「乾潔網絡」（Clean Network）計劃。美國務卿蓬佩奧上月宣布擴大該計劃範圍，將中國電訊商、應用程式、雲端服務商等排除在美國的網絡基礎設施之外。