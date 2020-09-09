澳駐華記者遭國安約談 兩國協商後准撤走

內地暫無澳媒駐華記者

被國安約見的是澳洲廣播公司（ABC）駐京記者博圖斯（Bill Birtles）及《澳洲金融評論》（Australian Financial Review，AFR）及駐上海記者史密斯（Mike Smith）。據AFR報道，他們上周突收到國安人員約見通知，並被告知禁止離境，要就中國環球電視網（CGTN）華裔澳洲籍記者成蕾的事接受調查。

成蕾上月起被扣查，中國外交部昨表示，成蕾涉嫌從事危及國安活動。據《紐約時報》報道，二人曾詳細報道成蕾案，包括成蕾的拘留細節。

澳籍記者被扣案 曾詳細報道

博圖斯其後致電澳洲駐華大使館求助，之後藏身使館；史密斯也藏身澳駐上海總領事館。兩國官員協商後，中方同意在博圖斯和史密斯接受問話後，取消其離境禁令。博圖斯周日在駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）陪同下接受問話。兩人周一獲准離開中國。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）昨證實兩名記者已回國，並稱澳洲將為在內地被拘留的澳洲公民提供領事援助，對華旅遊建議維持「不要前往」。