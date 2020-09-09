助國貨推銷海外 直播平台乘機拉客

張俊芳畢業於南開大學，有英國留學經驗，她與合伙的英國人格蘭姆在天津金街推介他們的直播公司。張稱，公司旗下有多名歐美及俄韓籍主播，可以為中國產品做網絡直播作推銷。她說，今年5月阿里巴巴海外版開放了國際直播平台，「但是我發現很多主播英文不太好，導致有誤導，這對境外消費者而言，可能給中國商品帶來不好影響。我就想能否通過直播公司，為中國商品做專業推介」。格蘭姆則說，疫情導致外國人不能隨便入境中國，無法對新合作的中方公司有一個直觀感受，這也給直播行業帶來很大的空間。

天津老字號商家「和平麵條廠」也有參展，攤位上多款只有韓國文字的麵條吸引不少年長顧客光顧。

麵條包裝無中文：

當局破例准賣

負責銷售的尚先生表示，麵條是公司與韓國企業合作的產品，「本來包裝沒有中文是不能在國內市場賣的，這次也是應政府要求過來展示」。同一攤位的趙先生稱，擺攤第一天生意好得出乎意料，需要往返公司補貨。趙先生又說，雖然疫情對中國出口商品有影響，但他們主營食品，影響較小。

（抗疫新階段）