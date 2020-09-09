配合「國內大循環」經濟國策 3地辦促銷活動 天津「出口轉內銷」展銷 未見人潮

本土商品銷情較出口貨好

為響應國家主席習近平指示，加快形成以「國內大循環」為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，商務部與地方政府舉辦本次展銷活動。天津這次「出口產品轉內銷」活動於金街步行街舉行，位於和平區勸業場，是天津最早由政府主導的最大商貿圈。當局在步行街開設逾百個攤位，涵蓋服裝、醫療用品、運動休閒、器皿及食品。昨日是工作日，據本報記者觀察，展銷會人流不多，場面甚至有些冷清。大部分商家悶坐在攤位，鮮有顧客光顧；直至下班時間，客流才見好轉。

「中外體型有異」 成衣商改貨路

記者走訪發現，展銷會打着「外貿優品匯扮靚步行街」名頭，但大部分貨品是面向國內市場的產品，即便有一些服裝貿易或進出口公司的展位，所展示商品亦多如此。一名不願具名的工作人員向本報表示，這次展銷是公司方面接到政府通知，但成衣類產品因存在中外人種體型和審美差異，使得公司在參展前，決定以更適合內地市場的服飾「湊數」（應付）。

「貨難出口歐美 留國內賤賣」

展場內記者也發現大量專為外國市場生產的產品。在一家銷售瓷器展位，記者發現打着SVIV或JOYYE品牌、歐美風格的陶瓷及水晶器皿。工作人員表示，貨品原準備向歐美市場出口，但受新冠疫情影響一直未能發貨，「後來政府部門找到我們，這才決定將這些原本供應歐美市場的商品在這裏賤賣」。不過這些器具造型雖精美，一隻咖啡杯價格300多元（人民幣，下同），4隻水晶酒杯將近2000元，顧客問的多買的少。主攻境外市場的一些品牌展位門可羅雀。

黑龍江的哈爾濱與深圳也將舉辦有關活動。深圳明晚起將在東門步行街啟動「出口產品轉內銷」活動，為期4天，其間在羅湖東門步行街迎賓花園廣場、文化廣場搭建100多個展銷攤位，大疆、冠旭、金多多、華為、創維等逾百家企業將參展，產品涵蓋家電數碼、服飾、日用品、食品及文創用品等。哈爾濱的活動將在中央大街步行街舉行，當局設置農副產品、消費品展區，並將舉辦電商扶貧助農直播活動。

明報記者

（抗疫新階段）