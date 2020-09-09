邊境衝突未息 中印互指鳴槍威脅

解放軍指越界 印否認

解放軍西部戰區新聞發言人張水利稱，印軍周一非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域，並在行動中「悍然對交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅」，中方「被迫採取應對措施穩控局勢」；批評印方行徑嚴重違反雙方有關協議，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為。

印度軍方隨後聲明稱，印軍並未越界或「採取包括開槍在內的任何挑釁行為」，是解放軍士兵企圖接近印軍位於拉達克地區的前沿陣地，並在遇到印軍時向天鳴槍數次。印方批評，當前中印雙方正在軍事和外交層面交涉，解放軍士兵卻違反協議採取侵略行動。

華外交部重申對話解分歧

中國國務委員兼外長王毅和印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）本周將出席在莫斯科舉行的上海合作組織外長會議，料兩人將於周四（10日）會面討論邊境糾紛。昨日中國外交部亦在記者會上強調是印軍首先開槍，又說應對話解決分歧，對抗對雙方都無好處。

《環球時報》昨日社評稱，中印邊境地區保持了40多年的大體平靜，就是因為雙方都遵循不在衝突中開槍的規約，「如果印軍一線部隊繼續鹵莽用槍，必須準備面對在軍事衝突爆發情况下，就地被消滅的危險」。