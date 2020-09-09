習：抗疫成果證中共領導無比堅強 表彰大會 鍾南山受勳：仍不能鬆懈

明報記者

出席大會的包括中共中央政治局7名常委及國家副主席王岐山等黨和國家領導人，顯示大會規格極高。昨晨8時許，廣州醫科大學附屬第一醫院國家呼吸系統疾病臨牀醫學研究中心主任鍾南山、天津中醫藥大學校長張伯禮、武漢市金銀潭醫院院長張定宇、牽頭研製新冠疫苗的軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長陳薇等國家勳章和國家榮譽稱號獲得者，同乘禮賓車從住所出發，由國賓護衛隊護送前往人民大會堂。金銀潭醫院為收治首批新冠患者的醫院。

疫苗研發者陳薇獲「人民英雄」獎章

人民大會堂二樓懸掛標語：「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，弘揚偉大抗疫精神，決勝全面建成小康社會，決戰脫貧攻堅，奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利！」大會開始後，全場先向犧牲烈士和逝世者默哀，隨後習近平向鍾南山頒授「共和國勳章」，向張伯禮、張定宇、陳薇頒授「人民英雄」國家榮譽稱號獎章。另外，現場又頒發「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人和先進集體」、「全國優秀共產黨員和全國先進基層黨組織」。

鍾南山在大會上發言時表示，儘管新冠疫情鬥爭取得階段性勝利，「我們仍不能鬆懈，必須慎終如始」。

習近平在講話中說：「在過去8個多月時間裏，我們黨團結帶領全國各族人民，進行了一場驚心動魄的抗疫大戰，經受了一場艱苦卓絕的歷史大考，付出巨大努力，取得抗擊新冠肺炎疫情鬥爭重大戰略成果。」

黨中央「統攬全局果斷決策」

他又稱，當初面對突如其來的嚴重疫情，黨中央統攬全局、果斷決策，以非常之舉應對非常之事，第一時間實施集中統一領導，中央政治局常委會、中央政治局召開21次會議研究決策；又本着公開、透明、負責任的態度，積極履行國際義務，第一時間向世界衛生組織、有關國家和地區組織主動通報疫情信息，第一時間發布新冠病毒基因序列等信息，第一時間公布診療方案和防控方案。翻查資料，內地專家1月7日破解新冠基因圖譜，同月11日於網上公開。

「履行國際義務 第一時間通報世衛」

習近平強調：「抗疫鬥爭偉大實踐再次證明，中國共產黨所具有的無比堅強的領導力，是風雨來襲時中國人民最可靠的主心骨；中國人民所具有的不屈不撓的意志力，是戰勝前進道路上一切艱難險阻的力量源泉；中國特色社會主義制度所具有的顯著優勢，是抵禦風險挑戰、提高國家治理效能的根本保證。」

另外，這次表彰大會有17名港人代表參加，包括港府駐京辦主任梁志仁，港府駐粵辦副主任黎慧怡等港府駐內地官員，以及曾在武漢封城前「逆行」從香港返武漢的香港亞洲醫療集團董事長、香港湖北社團總會會長謝俊明等。

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