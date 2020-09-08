中美學者論未來關係：需為競爭設邊界

【明報專訊】內地太和智庫主辦的第四屆太和文明論壇前晚在線上舉行。中美多名專家學者就兩國關係及未來走向作出闡述與預判，認為儘管當前中美之間呈現戰略競爭關係，但這並不意味需要敵對，雙方都需為競爭設立邊界與底線，亦需加強合作以恢復及緩解目前緊張局勢。
面對中美之間持續緊張的氛圍，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文認為，兩國需要在未來相當長的一段時間內互相適應，也需要極力防範軍事衝突和避免持續加深敵視。他稱中國曾有大量擁有美國價值觀的人士，但美國對華政策使愈來愈多的人認識到「美國民主的虛偽」。
料脫鈎愈見明顯
美專家：醫療業或較早
總部位於紐約的全球最大政治風險諮詢公司「歐亞集團」主席克里夫·庫普昌（Cliff Kupchan）認為，未來中美脫鈎預計會愈來愈明顯，因為新型冠狀病毒疫情使醫療物資成為保證國民安全的重要資源，因此醫療可能成為一個戰略行業而較早出現進一步脫鈎。
華學者：
美態度變因怕失經濟地位
國務院發展研究中心世界發展研究所原常務副所長丁一凡認為，即使美國持續與中國脫鈎，中國領導人仍然希望能夠與美國合作。他認為美國對中國的不信任轉變是在2014年，由於擔心美國失去蟬聯126年世界第一經濟體的地位，美方由此調動各種力量發動對中國的制裁與打壓。
太和智庫高級研究員王湘穗認為，為避免更嚴重的誤判，中美之間需要在戰略博弈與競爭中確定一些行為邊界，包括至少需要避免將國家的競爭上升到文明衝突和種族對抗，避免以武力相威脅繼而發生軍事衝突等。
美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）則認為，中美之間應加強互利合作，措施包括重新開啟戰略與經濟對話，謹慎確定一個能被兩國接受的國家安全定義。