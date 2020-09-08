中美學者論未來關係：需為競爭設邊界

面對中美之間持續緊張的氛圍，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文認為，兩國需要在未來相當長的一段時間內互相適應，也需要極力防範軍事衝突和避免持續加深敵視。他稱中國曾有大量擁有美國價值觀的人士，但美國對華政策使愈來愈多的人認識到「美國民主的虛偽」。

料脫鈎愈見明顯

美專家：醫療業或較早

總部位於紐約的全球最大政治風險諮詢公司「歐亞集團」主席克里夫·庫普昌（Cliff Kupchan）認為，未來中美脫鈎預計會愈來愈明顯，因為新型冠狀病毒疫情使醫療物資成為保證國民安全的重要資源，因此醫療可能成為一個戰略行業而較早出現進一步脫鈎。

華學者：

美態度變因怕失經濟地位

國務院發展研究中心世界發展研究所原常務副所長丁一凡認為，即使美國持續與中國脫鈎，中國領導人仍然希望能夠與美國合作。他認為美國對中國的不信任轉變是在2014年，由於擔心美國失去蟬聯126年世界第一經濟體的地位，美方由此調動各種力量發動對中國的制裁與打壓。

太和智庫高級研究員王湘穗認為，為避免更嚴重的誤判，中美之間需要在戰略博弈與競爭中確定一些行為邊界，包括至少需要避免將國家的競爭上升到文明衝突和種族對抗，避免以武力相威脅繼而發生軍事衝突等。

美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）則認為，中美之間應加強互利合作，措施包括重新開啟戰略與經濟對話，謹慎確定一個能被兩國接受的國家安全定義。

明報記者

（中美角力）