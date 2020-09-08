境外人士申請方便 一碼通行

不過，境外人士申領健康碼手續相對簡單。以微信小程式「國家政務服務平台」為例，入境人員不僅可填寫境內外電話號碼進行註冊，還可做到一碼通行。若擔心註冊帳戶的個人信息安全問題，申請人也可以隨時註銷帳戶。

北大台留學生：毋須人面識別

就讀北大的台灣學生王裕慶通過支付寶的小程式Health Kit（北京健康寶境外人員版）申請了健康碼，他使用的是8位數字的台胞證，毋須進行人面識別，只要上傳台胞證上的照片即可。他表示，使用該版本健康碼，即使出京也不用另外申請當地的健康碼，「只要出示北京健康寶就行，雖然有時候需要用微信掃一下電話漫遊紀錄的授權二維碼（QR Code )，讓防疫人員知道近期都到過哪裏，及是否到過疫區」。

港人韓先生今年5月自國外返京，接受隔離後，通過微信的小程式Health Kit，申請了「北京健康寶」境外人員版，他稱申領時可選擇使用特區護照或回鄉證。有了健康碼後，韓先生說在北京任何對公眾開放的地方都能暢行無阻。

（抗疫新階段）