內地工作港人：願犧牲私隱換健康

杭州擬推信用碼 批評聲中放棄

在最先推行有關制度的杭州，曾打算深化有關措施，從健康碼推進「信用碼」系統，讓信用等級較好的用戶享有優惠等待遇，結果因引來批評而放棄。《紐約時報》曾稱，用戶資料會傳給公安機關，疫情結束後都可能會繼續讓政府進行監控。不過，外交部強調政府高度重視保護公民個人隱私，會從立法和技術角度加強數據安全管理和個人信息保護。工信部也表示，將嚴格落實資料安全和個人信息保護措施，防範資料洩露、濫用等違規行為。

香港政府近期已表示要研究推行健康碼，為粵港澳三地通關之用，引起不少港人擔憂。原任職京東企業推廣的港人韓先生稱，並不太介意健康碼對個人資料的蒐集。「它蒐集資料是為了防疫，如果在個人隱私和健康之間做選擇，我想很多人都會選擇讓部分個人隱私換取健康。」他表示，在互聯網時代個人隱私或多或少都會存在不同的泄露風險。「就像我在香港，被黑客偷去過帳戶裏的積分。但這種事情我在內地還沒有遇到過，而且我也想不明白政府用我的個人信息會對我幹什麼？我遵紀守法的。」

（抗疫新階段）