推逾半年 內地各省各碼 防疫政策不一 碼上加碼

新冠疫情發生後，內地於今年2月推出健康碼，其名錄繁多令人眼花繚亂，但目前已成為各地防疫必備。如今，內地民眾出入商場、乘坐公共交通、去醫院等公共場所，大都需要用手機出示健康碼。據非完整統計，全國各省市推出的健康碼多達數十種。國家層面有「國家政府服務平台」健康碼，北京有「健康寶」、上海有「申碼」，廣東有「粵康碼」等。同省的不同城市，也有不同的健康碼，如江蘇的蘇州有「蘇城碼」、無錫有「錫康碼」等。

健康碼分紅、黃、綠三色，分別代表持有者「確診感染」、「尚在觀察排除中」和「健康」，代表不同風險級別。經過逾半年營運及改進，健康碼的申領方式基本相同，例如在支付寶或微信小程式中，如實填寫個人基本資料，並進行人面識別認證，還須填寫是否有疫區旅居史，與疫區人員、確診者、疑似確診者有無接觸史等信息，最後再進行連續14日的健康申報，若均無問題，則可領取到代表健康的「綠碼」。

頻出差者：有健康碼較安心 惟換碼煩瑣

胡先生是一家企業駐京的市場推廣經理，因為工作關係頻頻出差。他認為採用健康碼是無奈之舉和權宜之計，但看到當局如此重視，覺得走到哪裏都會比較放心。「如果沒有這些（健康碼）可能我們不知道身邊的人有多大機率是被感染的。但是每個人都用的話，至少我會安心，會覺得每個人都是健康的。」不過，他認為每去一個地方，都要更換健康碼是件很煩瑣的事。

本報記者亦有同樣經歷。今年4月記者到武漢出差，此前已經申請了「國家政務服務平台」的綠碼，但還未走出火車站，即被工作人員要求需轉為武漢當地的健康碼「武漢戰役」，當時除地鐵外，武漢已無其他交通出行服務，因此需實名註冊「武漢實名登記乘車」小程式。記者隨後到江西出差也遇到類似問題，除了要轉換江西當地健康碼外，入住酒店還被要求授權查詢14日內手機漫遊地資料。

除健康碼各異，內地各省也根據當地疫情制定不同的防控政策，卻因溝通不暢或滯後而出現政策相抵觸的現象。今年6月，北京新發地市場爆發疫情；7月3日疫情初步受控後，當局更改此前「非必要不准出京」的政策，低風險地區出京人員不再需要持7日內核酸檢測證明。不過當記者從北京低風險地區到江西九江投宿時，仍被視為來自「疫區」並要求提供核酸檢測證明。返京時，因離京後「北京健康寶」變成亂碼，防疫人員要求重新申報健康狀態。

統一互通否 國家層面未有明確說法

自健康碼推出以來，針對各地健康碼不統一，甚至出現「碼上加碼」的情况，要求全國統一的要求早已有之，不過至今未能落實。其中一個理由是，不同省份風險等級、響應級別和防控要求不同。內地疫情如今已初步受控，健康碼未來的形態，包括會否統一或更加便捷、互通互認，目前在國家層面並沒有明確的說法。

明報記者

（抗疫新階段）