內地專家：盼非極左勢力回歸

胡星斗：左派回潮使社會愈來愈不健康

胡星斗對本報表示，他期待《中流叢刊》「不是極左勢力的回歸，而是理性左派的回歸」，若走向「極左」，即「階級鬥爭、文化大革命那一套」，是「禍國殃民」。他認為，「『左』一定程度上代表公平正義，我們國家不僅要有左的聲音，也要有中間、有右的聲音，這才是一個正常的國家。」

胡星斗直言，「現在社會的確有左的勢力回潮，這會使得我們社會越來越不健康。這恐怕不符合中國的利益，也不符合改革開放的大政方針。」

劉銳紹：對執政影響尚微 中共寧左勿右

劉銳紹則認為，《中流》復刊不代表目前左派聲音普遍，對官方的執政影響也尚微弱。他表示，左派聲音在內地一直被允許存在，以往批判「左」，只是批判行動上、方法上錯誤，而「右」則是「路線錯誤」問題，中共的意識形態是「寧左勿右」。

至於復刊是否顯示內地官方默許或支持左派聲音的態度，劉銳紹表示仍待觀察。他又以近年內地左翼大學生因幫助工人維權而受到打壓為例，指官方對任何思潮或力量的存在都有一定接受限度，但如果某種思潮形成很大的影響，轉變成激進的行動，以致影響官方執政，就都會被壓制。