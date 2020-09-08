停刊19年 左翼雜誌《中流》復辦 負責人：為社會主義復興提供思想動能

點名批江澤民遭封殺

左翼網站、同時是《中流叢刊》發行方的「進步文化網」8月發文宣布創刊。文章稱，今年是《中流》創刊人、已故作家魏巍誕辰100周年，該刊選擇在今年創刊，並沿用「中流」的名稱，「顯然有繼承魏巍精神的象徵意義」。

文章援引不具名的該刊負責人稱，「《中流叢刋》作為泛左翼雜誌，將以馬列毛主義為根本宗旨，努力擺脫各種『小團體』『小圈子』意識，立足於當下中國社會以及知識界的複雜狀况，鼓勵並倡導包括傳統馬克思主義、青年馬克思主義、毛左派、自由主義左派、國家主義、民族主義及民主社會主義、托派等在內不同觀念的討論和碰撞，構建主流與邊緣，學院與民間的對話平台，凝聚共識，為21世紀中國社會主義的復興提供思想動能。」

創刊人魏巍誕辰100周年

創刊號刊登了魏巍的遺作〈在新世紀的門檻上〉〈我是怎樣寫《東方》的〉；在「回到馬克思」專輯中則收錄了學者汪暉、作家張承志、法國馬克思主義理論家薩米爾·阿明（Samir Amin）、印度知名左派知識分子阿蘭達蒂·洛伊（Arundhati Roy）等中外左派學者的文章，主題涉及討論「21世紀馬克思主義」、關注勞動者地位變遷、批判「武漢封城日記」作者方方及新冠疫情下中國右派的「暴起和隕落」等。《中流叢刋》目前僅推出電子版，可通過微信商店訂閱，紙版「將待條件成熟後適時推出」。

首期專輯紀念魏巍回到馬克思

上述「進步文化網」文章指，該刊的問世受到內地知識界關注，清華大學中文系教授汪暉、北京大學中文系教授孔慶東、內地作家張承志、李陀及摩羅等左派人士紛紛表示支持和祝賀。

中國問題專家胡星斗對本報表示，《中流》過去是代表「特別左」的聲音，在社會上也受到一定支持，但他希望雜誌不應該為極左勢力推波助瀾，而是成為「建設性」、「理性」的左派，稱社會也需要多元的聲音。

《中流》以反對、抵制資產階級自由化為創刊宗旨。創辦後，得到中共元老、前政治局常委宋平、前中央書記處書記鄧力群及原全國政協副主席馬文瑞等人支持。2001年7月，本報曾引述北京消息人士報道，官方要求《中流》付印前將稿樣送給當時的主管部門《光明日報》負責人審查，被雜誌拒絕。

明報記者

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