連署反瘦肉精美豬公投 江：人民作主

風傳媒報道，值得注意的是，去年「缺席」的新北市長侯友宜，昨日在市政行程中撥空出席，表達支持國民黨反對開放瘦肉精美豬進口的主張。江啟臣致辭時表示，防疫與食安是守護台灣的關鍵戰場，為了阻絕病毒於境外，持續呼籲中央政府在檢疫隔離外，還應加上入境普篩，構成邊境防疫的雙保險，同時也堅決反對開放有健康風險的瘦肉精豬肉進口。

柯文哲：窮人會買美豬

台北市長柯文哲昨上午出席2020台北市城市盃繞圈賽行程，被媒體問及美豬美牛相關議題，直言「少看新聞覺得心情好很多了」。柯文哲說，美豬和台灣豬市面上一公斤價格差約15元（新台幣，約3.9港元），「最後誰會買？窮人，講完了」。

網民問AIT為何要台灣人吃瘦肉精

而美國在台協會（AIT）周六（5日）在facebook發文表示，即將推出新一期《請問發言人》系列影片，並表示AIT發言人孟雨荷已經「摩拳擦掌」準備好接招，歡迎對AIT、美國文化或美國政策有任何問題的網民提問。不少人紛紛前往留言，其中有網民留言表示，「請問台美何時要建交」；亦有網民針對美豬美牛議題直問「為何要台灣人吃瘦肉精？」