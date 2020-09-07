國民黨全代會提8主張 定「九二共識」延兩岸互動

國民黨中常會昨在全代會決議日前通過的改革委員會建議總結報告，報告所含「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」及「財務穩健」4部分內容經討論後依方案通過。

除連戰外歷屆主席到齊

風傳媒報道，江啟臣致辭時表示，國民黨正面臨近幾十年來的低谷，對內面對組織架構過時、資源有限、人才斷層，與論述不足的困局，對外則要面對執政黨的獨斷濫權、媒體網軍抹黑霸凌的攻勢，必須一邊對外打仗、一邊改革，一刻都無法止步。

兩岸論述方面，江啟臣表示，國民黨中道穩健的政策路線，長期以來扮演着兩岸間的穩定力量，反觀民進黨執政，總是造成兩岸和平互信的崩塌，面對當前局勢，他主張應持續推動兩岸交往對話，逆轉走向戰爭的惡意螺旋，避免冷戰再現，國民黨也應盡最大努力，阻止戰爭再現。

指反對台獨及兩制 促放棄對台用武

江啟臣在兩岸論述改革結論提出了「兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實」、「反對台灣獨立與一國兩制」、「大陸應放棄對台用武」等8項具體主張（另見表），江啟臣說，《憲法》是開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律根基，是穩定兩岸關係的磐石，國民黨歷來關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於憲法，因此，他主張，以基於憲法的「九二共識」延續兩岸互動，並尋求互動方式的與時俱進。

國民黨今年1月大選慘敗後，黨內人士一度認為「九二共識」的兩岸論述已經過時，江啟臣當時還強調，「九二共識」的變，不是國民黨的變，而是在於北京當局與民進黨，才會造成台灣民眾對「九二共識」的誤解與不信任。他稱上任後的首要任務之一，就是更新兩岸論述，但遭到黨內不少大老反對，擔心若是捨棄「九二共識」，可能連基本盤的選民都會流失。

馬英九：一中各表維持兩岸和平

今次國民黨兩岸論述改革方案定調以「九二共識」延續兩岸互動。台灣前總統馬英九參加全代會前受訪表示，年輕人不一定了解「九二共識」，年輕人都贊成中共應正視中華民國的存在，一中各表就是一個婉轉的方式，讓中共接受中華民國存在的事實。他指出，用一中各表的這種方式，可以維持兩岸和平相處，使得台海不會爆發戰爭。

對於江啟臣是否因為扛不住黨內大老的壓力才未拋棄「九二共識」，馬英九回應，江啟臣本來就了解，江啟臣在經過跟各方溝通後，認為堅持「九二共識、一中各表」，跟目前國民黨及中華民國的方向完全沒有違背。

黨代表嘆空位似多於出席者

另據網媒「新頭殼」，黨代表李彥鴻發言表示，國民黨這樣低迷，正是要興起的時候。但「今天來到這裏，心裏有淒涼的感覺，這個位子空的好像不比有人坐得少，反而有點多，這是很遺憾的。」

（綜合報道）