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2020年9月7日星期一
中國要聞
內地3新冠疫苗亮相 最快年底上市 年產共6億劑 中國生物三期臨牀接種5萬人
抗疫表彰大會明舉行 陳薇封「人民英雄」
專家：新冠具甲流特點 近距離易傳播
內蒙官方：公僕今必須送子女上學
駐加大使：孟晚舟案是中加關係主要障礙
武漢景區免費 遊客增三成
無錫遊客倒掛過山車
遼寧副省長盧柯院士獲科學大獎
國民黨全代會提8主張 定「九二共識」延兩岸互動
連署反瘦肉精美豬公投 江：人民作主
無錫遊客倒掛過山車
【明報專訊】江蘇無錫融創樂園的過山車前日下午在行駛途中故障，過山車停在最高點處不再移動，20名遊客被掛在高空長達1個多小時，幸運的是所有遊客最終獲救且無人受傷。
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