內蒙官方：公僕今必須送子女上學

內蒙古自治區今年起在民族語言授課學校使用由國家所統編的《語文》、《道德與法治》、《歷史》教材，即原先由蒙古文、蒙古語教授的課程，將改由國家通用語言文字即漢語漢字授課。此舉引發內蒙古多地示威抗議。

稱多人發虛假信息 遭拘留

內蒙西部的巴彥淖爾市公安機關昨公布偵破3宗違法案件，打擊處理6名違法犯罪人員。其中烏拉特後旗一居民在學生家長群內發表辱罵、威脅信息阻止學生到校報名上課，反對和阻止國家統編教材使用；臨河區四人在微信群內多次發布虛假信息和不實言論，反對和阻止國家統編教材使用，阻礙學生到校報名上課等，對相關違法人員處於行政拘留5到10日及刑事拘留。

今日是內蒙古各地開學的日子。各地各級中共黨委及政府，均發出通知，要求公職人員必須於今日送子女到學校報到。通知稱，如有違反，「將啟動問責程序，追究相關黨委（黨組）主體責任，同事對公職人員即日起停職檢查，暫時停發一切待遇，並依紀依法嚴肅問責追責」。

錫林郭勒盟昨以問答形式闡述政策，稱推進統編教材使用是國家事權，是黨和國家加強少數民族地區國家通用語言文字教育的重大決策部署，「這項改革，是國家大政、民族大計，功在當代、利在千秋，是我們必須完成好的一項重大政治任務。」