內地3新冠疫苗亮相 最快年底上市 年產共6億劑 中國生物三期臨牀接種5萬人

《新京報》報道，國藥集團中國生物營銷中心副總經理羅林雲表示，中國生物分別同武漢生物製品研究所及北京生物製品研究生產兩款新冠滅活疫苗，目前兩款疫苗均已進入三期臨牀試驗；若試驗順利，疫苗將在今年底正式上市。據介紹，試驗地點包括阿聯酋、巴林、秘魯、摩洛哥、阿根廷等國家及地區，已入組接種達5萬人，樣本人群覆蓋115個國家，各方面進展均全球領先。

中國生物：安全性非常好

該兩款疫苗已在7月率先獲國家批准開始緊急使用。「第一財經」引述中國生物副總裁張雲濤稱，從目前在內地開展一、二期臨牀試驗和緊急使用的數據來看，疫苗的安全性非常好。

而針對疫苗對於各地不同新冠病毒毒株的有效性，有關負責人稱，科研人員一直在研究，目前的數據顯示，疫苗對於北京新發地、新疆的毒株及歐洲等地的毒株都能覆蓋，「有效性很好」。

中國生物目前在北京和武漢均建成高等級的疫苗生產車間，兩個車間的年合計產能可達3億劑。張雲濤表示，二期建設以後產能會更大。

科興：血清可中和排序各異病毒

科興也展出其新冠病毒滅活疫苗「克爾來福」，有西林瓶和預裝注射器兩種包裝。該疫苗的三期臨牀試驗正在巴西、印尼等國家展開，若結果順利，同樣考慮最快年底上市。科興並已完成生產車間及附屬設施建設，預計可年產3億劑以上。

科興董事長尹衛東8月下旬接受傳媒訪問時表示，科興曾獲得來自美國、歐洲、中東等地區20多株病毒排序各異的新冠病毒，發現用疫苗免疫的血清可以中和這些病毒，說明新冠病毒血清型沒有改變，繼而可推測疫苗在全球有效。

全球9疫苗三期臨牀試驗

《健康時報》報道，據世界衛生組織9月4日表示，目前全球有超過30種新冠疫苗進入臨牀試驗階段，其中有9種處於三期臨牀試驗，中國主導的包括上述中國生物與科興的滅活疫苗，以及另一款國產疫苗、由康希諾生物與軍事科學院陳薇院士團隊合作研發的「Ad5-nCoV腺病毒載體疫苗」。

康希諾首席財務官王靖本月1日在港交所生物科技峰會上稱，公司正在多個國家推動開展疫苗國際多中心三期臨牀試驗，有望在3至6個月後得到初步結果；已簽署合作的國家包括沙特阿拉伯、巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯等。該疫苗6月25日已獲批供軍隊內使用，8月11日獲國內首個新冠疫苗專利。

另據工信部表示，截至7月23日，內地已有13家企業陸續開展新冠疫苗產能建設，其中9家企業已獲批開展臨牀試驗。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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