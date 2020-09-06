港專家：內地須加強城市排洪系統 倡仿港建寬地下水道 由「工程主導」轉「生態主導」

川多地數日降雨 相當北方地區一年

李焯芬上世紀80年代開始參與內地水利工程建設，為方便奔赴內地偏遠地區，1994年放棄加拿大水電系統的工作回港任教。他認為今年水災主因是大面積暴雨，比如在8月14日至18日4天之內，四川許多地方降雨量超過800毫米，有些地方超過1000毫米。「香港這樣雨量充沛的地方，全年降雨量大概是3000毫米，800毫米相當於許多北方地區一年的降雨量。」

水利工程具調節作用 避重大傷亡

1998年長江流域曾爆發洪災，殃及30個省，造成4150人死亡。今年的災情一度被認為與當年相比「有過之無不及」。李焯芬指出，當年受災最嚴重的是長江中下游的華東地區，比如武漢；今次則集中在上游，原因是降雨後川藏地區眾多支流的河水匯入長江，令上游水位大幅上漲，湧入位於地勢較低的四川，出現特大洪峰。他表示，水利工程的建設起到調節洪峰作用，避免洪水湧入江漢平原，防止了大災和重大傷亡，當年「數十萬軍人以肉身守堤」的情况今年沒有發生。

事實上，江西九江7月時汛情嚴峻時曾發出公開信，呼籲在外的青壯年回家抗洪。回鄉的1500人和當地居民亦曾24小時於防洪堤值守。水文學與水資源學家王浩此前對《中國經濟周刊》指出，此次長江中下游很多地區的嚴重內澇，暴露出自身的市政建設滯後。水利專家程曉陶在接受《財經》雜誌訪問時也提到，城市擴張快速，規劃能力和基礎建設相對較弱，「先地上後地下」的模式很明顯，導致水利「欠帳」。此外，地方政府對中小河流治理不足，也造成防洪體系的短板。

籲退耕還林退田還湖 重視可持續發展

李焯芬亦強調，水利工程不能完全避免暴雨成災情况的發生。中國「年年治水年年洪澇」，每一次都需視乎降水和排洪情况等具體分析。他預計，內地日後會修建更多的引水或排洪工程，避免局部地區再出現短暫的大水災。香港的「策略性排洪系統」將地下水道建得特別寬，方便將雨水匯入地下水道排入維港或海中，這一做法值得借鑑，廣州、武漢等城市已有引用。他還提到，中國的水利建設應由「工程主導」轉向「生態主導」，退耕還林、退田還湖，重視可持續發展是當代水利工作者的共識。

明報記者