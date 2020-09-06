駐京周記：蘇城文明碼荒唐

「明火執仗」蒐資料 民眾劃等級

就「碼」而言，其最早被大規模使用的是健康碼。新冠疫情爆發以來，內地幾乎所有人都會被健康碼「綑綁」，成為一張需要隨時出示的電子身分證。然而自健康碼推出以來，一直因為蒐集個人信息，以及給不會使用網絡或智能手機的人士帶來不便，而被坊間詬病。雖然當局推出補救措施，比如為部分人士開具紙質證明等，但依然無法解決掌握市民詳細行蹤的侵犯私隱問題。

文明碼則更過分，是「明火執仗」蒐集民眾資料。不論如何巧言裝扮，實質上都是一種以非常不負責任的規則和方式，將市民劃分等級，以分配城市資源的電子工具。同時也剝奪了那些不會或不能使用智能手機或網絡的人士應享有的城市福利。

《禮記．禮運．大同》有曰：「大道之行也，天下為公。選賢與能，講信修睦，人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者皆有所養。」如城市福利不能惠及每一個市民，而是需要以某種工具去衡量。此必然使城市福利成為稀缺品，引起爭奪，何以體現「天下大同」？

用電子編碼獎懲武斷

是以當政者不思如何拓寬民福、廣施民利，明思暗忖如何用文明碼來分配城市資源，這不僅可能會形成灰色利益空間，其愚政本身就是一個悖論與荒唐。一個城市的文明固然重要，但以電子編碼的形式規管市民以做獎懲也過於武斷。畢竟城市管理不比電子程序，後者一個Bug至多死機，大不了推倒重來。但涉及到城市和民生的管理，任何一個Bug對於民眾個人而言，都是一座生死攸關的大山。

明報記者 鄭海龍